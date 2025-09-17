la carriera di karla sofía gascón: tra successi e sfide. Nel panorama cinematografico internazionale, la figura di Karla Sofía Gascón si distingue per un percorso caratterizzato da traguardi significativi e da momenti di grande difficoltà. Prima attrice transgender a ricevere una nomination agli Oscar come protagonista, ha attirato l’attenzione del pubblico e della critica grazie alle sue interpretazioni e alla sua presenza sul grande schermo. il riconoscimento agli oscar e lo scandalo mediatico. Nell’anno passato, Gascón era tra i nomi più caldi nella stagione dei premi, dopo il successo del film Emilia Pérez, diretto da Jacques Audiard. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Karla sofía gascón: dal scandalo dell’oscar al film con carlo verdone