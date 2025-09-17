Karamoh riparte da qui! L’annuncio di Fabrizio Romano sulla nuova squadra dell’ex Inter

Internews24.com | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Karamoh riparte dal qui! Arriva la rivelazione di Fabrizio Romano su quale sarà la nuova squadra dell’ex Inter, svincolatosi in estate dal Torino. Yann Karamoh è pronto a dare una nuova svolta alla sua carriera, e come riportato da Fabrizio Romano, l’ex attaccante di proprietà di Torino e Inter è a un passo dal firmare con il Porto. Il giocatore francese, classe ’98, è già arrivato in Portogallo per svolgere le consuete visite mediche con quello che presto sarà il suo nuovo club. Il Porto si prepara ad accogliere un talento che ha avuto alti e bassi nel suo percorso calcistico, ma che adesso ha l’opportunità di rilanciarsi in un campionato prestigioso. 🔗 Leggi su Internews24.com

karamoh riparte da qui l8217annuncio di fabrizio romano sulla nuova squadra dell8217ex inter

© Internews24.com - Karamoh riparte da qui! L’annuncio di Fabrizio Romano sulla nuova squadra dell’ex Inter

In questa notizia si parla di: karamoh - riparte

karamoh riparte l8217annuncio fabrizioUltimi aggiornamenti: 17 set 2025, 18:44 - Come riportato da Fabrizio Romano, l'ex attaccante di proprietà del Torino è pronto a firmare con il Porto. Scrive msn.com

karamoh riparte l8217annuncio fabrizioKaramoh, nuova avventura per l’ex Torino: si trasferisce lì a parametro zero - L’esterno francese si lascia alle spalle l’esperienza in Serie A Una nuova avventura, un’occasione d’oro per il rilancio d ... Lo riporta calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Karamoh Riparte L8217annuncio Fabrizio