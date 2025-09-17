Karamoh riparte da qui! L’annuncio di Fabrizio Romano sulla nuova squadra dell’ex Inter

Karamoh riparte dal qui! Arriva la rivelazione di Fabrizio Romano su quale sarà la nuova squadra dell’ex Inter, svincolatosi in estate dal Torino. Yann Karamoh è pronto a dare una nuova svolta alla sua carriera, e come riportato da Fabrizio Romano, l’ex attaccante di proprietà di Torino e Inter è a un passo dal firmare con il Porto. Il giocatore francese, classe ’98, è già arrivato in Portogallo per svolgere le consuete visite mediche con quello che presto sarà il suo nuovo club. Il Porto si prepara ad accogliere un talento che ha avuto alti e bassi nel suo percorso calcistico, ma che adesso ha l’opportunità di rilanciarsi in un campionato prestigioso. 🔗 Leggi su Internews24.com

