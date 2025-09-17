Kalulu fa capire la mentalità della Juve di quest’anno | Non molliamo mai La FOTO che ha fatto scatenare i tifosi bianconeri

Kalulu fa capire la mentalità della Juve di quest’anno: la FOTO e il messaggio del difensore bianconero. Il rocambolesco 4-4 tra Juventus e Borussia Dortmund è già entrato di diritto nella storia del club bianconero, non solo per il risultato, ma per il carattere mostrato dalla squadra. Tra i protagonisti di quella serata indimenticabile c’è stato anche Pierre Kalulu, sceso in campo da titolare e parte di una linea difensiva che ha vissuto momenti di grande difficoltà. La sua prestazione è stata un mix di luci e ombre: se da un lato si è fatto apprezzare per l’intraprendenza e il coraggio nel ribaltare l’azione, dall’altro, come il resto del reparto, ha sofferto la velocità dell’attacco tedesco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

