© Oasport.it - Kaddari e Fontana eliminate in batteria nei 200 ai Mondiali. Brutti segnali in chiave 4×100

Si interrompe al primo turno con una prestazione ampiamente al di sotto delle aspettative l’avventura di Dalia Kaddari e Vittoria Fontana nei 200 metri ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, in corso di svolgimento a Tokyo. Le due sprinter azzurre sono rimaste abbastanza distanti dai rispettivi primati stagionali, non destando una buona impressione anche in ottica staffetta per la 4× 100 italiana. La 24enne sarda, tornata quest’estate a ottimi livelli con il 22.68 di Madrid a soli quattro centesimi dal personale, non è riuscita a sfoderare una buona progressione sul rettilineo dovendosi accontentare del quinto posto nella sua batteria con un 23. 🔗 Leggi su Oasport.it

