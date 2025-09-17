Kabel Volley Prato in ricordo di Matteucci
E’ partito il conto alla rovescia per il primo torneo stagionale della Kabel Volley Prato. Si terrà domenica la seconda edizione del torneo "Vupi". Organizzato dalla società del presidente Giuntoli, il torneo è riservato alla categoria Under 17 ed è dedicato quest’anno alla memoria di Franco Matteucci, indimenticato atleta della Pallavolo Narnali, scomparso nel 2021 a 63 anni (lo scorso anno la manifestazione era stata dedicata al primo presidente del Volley Prato, Paolo Coppi). Matteucci è stato uno dei protagonisti degli anni gloriosi della Pallavolo Narnali, dalla stagione del suo arrivo in cui il Narnali conquistò la promozione in C2, fino a sfiorare la promozione in C1. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Kabel Volley Prato. Tanta voglia di ripartire
