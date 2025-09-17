Juventus Women guarda chi si vede?! Lia Walti si allena in gruppo scatta il countdown per l’esordio della svizzera – GALLERY
Juventus Women, Lia Walti si è allenata in gruppo a Vinovo, scatta il countdown per l’esordio della svizzera in bianconero – GALLERY. Una notizia attesa. La Juventus Women ritrova finalmente Lia Wälti. La centrocampista svizzera, grande colpo del mercato estivo, ha svolto oggi, mercoledì 17 settembre, il suo primo allenamento con il resto del gruppo. Un segnale importantissimo, che avvicina a grandi passi il suo esordio ufficiale in bianconero. LA GALLERY DELL’ALLENAMENTO DELLA JUVENTUS WOMEN La fine di un lungo percorso. L’attesa è stata lunga. Lia Wälti, esperta centrocampista classe 1993, è arrivata dall’ Arsenal in estate ma non ha potuto prendere parte alla preparazione estiva a causa di un intervento chirurgico programmato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
