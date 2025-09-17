Un inizio scintillante La Juventus Under 17 scende in campo contro il Parma con la determinazione di chi vuole lasciare un segno, e l’inizio è tutto bianconero. È Paonessa a illuminare la partita, sfruttando un assist perfetto di Brancato: un controllo rapido, un movimento che spiazza il difensore e un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus Under 17, pareggio 2-2