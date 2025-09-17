Juventus Under 17 pareggio 2-2
Un inizio scintillante La Juventus Under 17 scende in campo contro il Parma con la determinazione di chi vuole lasciare un segno, e l'inizio è tutto bianconero. È Paonessa a illuminare la partita, sfruttando un assist perfetto di Brancato: un controllo rapido, un movimento che spiazza il difensore e un
Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni
Huijsen sfida la Juventus, il padre: “Il Real Madrid è il club in cui voleva arrivare”
Juventus, Sancho il grande colpo: ma c’è una condizione imprescindibile per l’affare
Juventus Under 17, forza 6 a Carrara per la squadra di Grauso: Aresini, all’esordio, si prende la scena. Il racconto del match - Juventus Under 17, 2 su 2 per i ragazzi di mister Grauso: sei reti alla Carrarese e altri 3 punti in saccoccia. juventusnews24.com scrive
Virtus Entella Juventus Under 15 2-2, bianconeri due volte avanti e due volti ripresi: inizia così il campionato dei bianconeri di Pecorari - 2: il resoconto della sfida pareggiata dai giovani bianconeri in Liguria La Juventus Under 15 di Marco Pecorari ha iniziato il proprio cammino nel campionato naziona ... Lo riporta juventusnews24.com