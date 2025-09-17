Juventus Tudor | Non potevamo fare meglio Vlahovic? Giusto oggi far giocare Openda e David

2025-09-16 21:44:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus. Igor Tudor, tecnico della Juventus, ha commentato a Sky Sport  il pareggio in rimonta per 4-4 nella gara di Champions League contro il Borussia Dortmund: “Se si continua così non si finisce più, era difficile giocare dopo tre giorni contro una squadra fortissima. Grande cuore, grande panchina, questo è un bel segnale e devo fargli i complimenti perché loro hanno qualità importanti. Noi abbiamo avuto qualche problemino, però davanti quando attacchiamo siamo pericolosi. Abbiamo preso dei goal a difesa schierata che si potevano evitare, ma sono state giocate individuali come quella di Yildiz. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

