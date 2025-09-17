Juventus Tudor attacca l’arbitro | Ci ha danneggiato! Meglio contro l’Inter

La Juve riacciuffa il Borussia Dortmund ancora all’ultimo respiro: le dichiarazioni dell’allenatore bianconero in conferenza stampa Juventus ancora al cardiopalma dopo lo spettacolare 4-3 di sabato sconto nel Derby d’Italia contro l’ Inter. Stavolta finisce 4-4 contro il Borussia Dortmund in Champions League, ma anche stasera le emozioni non sono certamente mancate (eufemismo) all’Allianz Stadium. Igor Tudor (LaPresse) – Calciomercato.it Altra serata folle per la ‘Vecchia Signora’ e Igor Tudor, che apre la conferenza post partita rispondendo alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it: “ Quale Juve mi è piaciuta di più tra sabato e oggi? Contro l’Inter perché abbiamo vinto (sorride). 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, Tudor attacca l’arbitro: “Ci ha danneggiato! Meglio contro l’Inter”

In questa notizia si parla di: juventus - tudor

Juventus, Tudor: "Manchester City? Giochiamo per batterli, Guardiola il migliore al mondo". Poi annuncia il turnover, chi recupera e chi no

Juve City, Tudor ribalta la Juventus. Massiccio turnover

Juventus, Tudor esulta: finalmente sta arrivando la firma

Juventus-Borussia Dortmund, Tudor debutta in Champions. Openda e David dal 1' con Yildiz Diretta - X Vai su X

TUDOR 'PUNGE' L'INTER Così l'allenatore della #Juventus in conferenza stampa alla vigilia di #JuveBVB: "Due impressioni su #JuveInter: abbiamo giocato contro la rosa più forte della Serie A insieme al Napoli, poi l’abbiamo vinta non facendo il nostro - facebook.com Vai su Facebook

Juventus-Borussia Dortmund, Tudor in conferenza: "L'arbitro ci ha danneggiato, c'era un rigore" - In conferenza stampa Igor Tudor ha avuto da ridire per alcuni episodi arbitrali e in particolare il netto rigore non dato ... Si legge su ilbianconero.com

Champions: Tudor, “la mia Juve non poteva fare di più” - TORINO, 16 SET – “Mi sono piaciute le due prestazioni, abbiamo affrontato Inter e Borussia Dortmund che sono squadre fortissime: al momento non si poteva fare di più, c’è anche un discorso di stanchez ... Come scrive lasicilia.it