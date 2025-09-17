Juventus riecco Zhegrova | l’esterno kosovaro esordisce con i bianconeri nel match contro il Borussia Dortmund
É il minuto 87? di Juventus-Borussia Dortmund. Dalla panchina della Juventus arriva l’ordine di Igor Tudor di far preparare Edon Zhegrova. L’esterno kosovaro finalmente, dopo un anno di buio, torna a vedere la luce in fondo a un tunnel da cui pensava di non uscire. Per Zhegrova, arrivato questa estate dal Lille, arriva finalmente l’esordio in bianconero. 10 minuti, considerando il recupero, in cui finalmente mette in mostra tutta la sua immensa classe. Il processo di recupero continua e Tudor spera di riaverlo a pieno regime il prima possibile, intanto però si gode questo primo assaggio di campo del kosovaro. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
