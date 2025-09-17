Juventus | il valore di Vlahovic

Il ritorno del bomber Il valore di Dusan Vlahovic , che sta vivendo un avvio di stagione 202526 esplosivo, con 4 gol in 4 presenze, inclusi i due contro il Borussia Dortmund in Champions League e l’assist per Kelly. A 25 anni, il serbo sembra aver superato le ombre degli ultimi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

In questa notizia si parla di: juventus - valore

Ndidi Juventus, l’indiscrezione dall’Inghilterra: contatti per il centrocampista del Leicester! Svelato il valore della clausola: ultime

David Juventus, l’ex allenatore lo racconta: «È un regalo per qualsiasi allenatore, vi accorgerete presto del suo valore. Ha il fiuto del gol di Trezeguet…»

Calciomercato Juventus, quell’obiettivo sulla fascia è monitorato attentamente anche da quelle squadre! Il suo valore di mercato può aggirarsi attorno ai 35-40 milioni di euro. Ultimissime

Juventus e Inter si sfidano nel Derby d’Italia: il valore dei club, quello dei nuovi acquisti e stipendi a confronto. C'è il sorpasso nerazzurro - facebook.com Vai su Facebook

La trattativa tra #PSG e #Juventus per Randal #KoloMuani si fa sempre più difficile. Il club italiano sta riconsiderando le condizioni richieste dal PSG e sta preparando un'offerta formulata intorno a un prestito del valore di 5 milioni di euro con opzione di a - X Vai su X

Juve-Dortmund 4-4, 5 verità: Vlahovic impensabile, Tudor trovi equilibrio; Occhio Juve, difesa e Koopmeiners non sono da Champions; Juve, che cuore! Yildiz e un Vlahovic rinato, ma dietro si balla… troppo.

Juve, accordo con Vlahovic: l’hanno convinto dopo la Champions - Dusan Vlahovic ancora una volta decisivo per la Juventus in questo inizio di stagione e ora il suo futuro è pronto a cambiare in maniera definitiva dopo le tante voci dell'estate ... Segnala calciotoday.it

Juventus, Vlahovic convince tutti: prestazioni in crescita, ma il rinnovo resta fermo - Le ultimissime Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000, sta vivendo un inizio di stagione particolarmente po ... calcionews24.com scrive