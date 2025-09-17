Juventus i due casi che preoccupano Tudor
Il pareggio conquistato in extremis contro il Borussia Dortmund nella prima giornata di Champions League, con i bianconeri capaci di rimontare due reti in pieno recupero grazie ai timbri di Vlahovic e Kelly, ha infuso ulteriore entusiasmo alla Juventus, che sabato, sempre nell'extratime e sempre. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: juventus - casi
Le cessioni bloccano la Juventus: Weah e gli altri casi difficili per Comolli
Juventus, rivoluzione bloccata: i casi irrisolti che frenano il calciomercato
Juventus, Comolli detta la linea: basta casi, intransigenza e la società sopra di tutto
Match ricco di emozioni a Torino: la Juventus passa in vantaggio due volte, al 14’ con Kelly e al 38’ con Yildiz, ma viene raggiunta in entrambi i casi da una doppietta di Calhanoglu (30’ e 65’). L’Inter pass - X Vai su X
Le considerazioni di Palmeri su Juventus-Inter e sul caso Thuram - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, i due casi che preoccupano Tudor; Juve in ansia: Koopmeiners resta un caso, ma anche Di Gregorio preoccupa; Cambiaso, Joao Mario e poche trattative: le fasce sguarnite Juve preoccupano Tudor.
Juve in ansia: Koopmeiners resta un caso, ma anche Di Gregorio preoccupa - L'entusiasmo per la clamorosa rimonta che ha allontanato la prima sconfitta della stagione in extremis, non può cancellare i dubbi emersi in casa Juventus in questo scorcio di annata. Si legge su msn.com
Juventus, ‘paura’ per Douglas Luiz: ecco cosa sta succedendo al brasiliano - L'esonero di Espirito Santo da parte del Nottingham Forest preoccupa la Juventus in vista dell'eventuale riscatto di Douglas Luiz ... Secondo calciomercato.it