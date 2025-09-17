Un gol da leggenda Nel caos di un 4-4 spettacolare tra Juventus e Borussia Dortmund, il 16 settembre 2025, Kenan Yildiz ha scritto una pagina che sa di storia. Il suo gol, un lampo di tecnica e istinto, ha fatto sobbalzare i tifosi, richiamando un eco di un gesto leggendario L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: eco di Del Piero a Dortmund