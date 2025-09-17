Juventus | eco di Del Piero a Dortmund

Ilprimatonazionale.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gol da leggenda Nel caos di un 4-4 spettacolare tra Juventus e Borussia Dortmund, il 16 settembre 2025, Kenan Yildiz ha scritto una pagina che sa di storia. Il suo gol, un lampo di tecnica e istinto, ha fatto sobbalzare i tifosi, richiamando un eco di un gesto leggendario L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus eco di del piero a dortmund

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: eco di Del Piero a Dortmund

In questa notizia si parla di: juventus - piero

Juventus, Del Piero: “Al Mondiale per Club andrà avanti il Real Madrid”

Gol Girelli, l’attaccante della Juventus Women trascina l’Italia e sblocca il match contro il Portogallo! Rete clamorosa alla Del Piero – VIDEO

Fausto Rossi ricorda cosa accadeva con Alex Del Piero alla Juventus: “Io mi vergognavo”

Yildiz riscrive la storia di Del Piero: lo stesso gol, lo stesso incanto... trent’anni dopo; Yildiz e Del Piero scherzano dopo il gol al Borussia Dortmund: Complimenti a te per il tuo, Alex!; Così nacque il gol alla Del Piero: 25 anni fa la magia che ammutolì il Westfalenstadion.

juventus eco piero dortmundLa Juventus ci ha preso gusto. Dopo l'Inter rimonta anche il Borussia Dortmund - 4 al 92esimo, grazie a un Super Vlahovic trovano due gol in 120 secondi che valgono un pari insperato ... rainews.it scrive

juventus eco piero dortmundYildiz e Del Piero guardano i loro gol allo Sky Sport Skill dopo Juve Dortmund. VIDEO - 30 anni dopo, Kenan Yildiz ha segnato al Borussia Dortmund un gol identico a quello di Alessandro Del Piero, realizzato sempre contro i gialloneri: due meravigliosi destri a giro a scendere sul second ... Come scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Eco Piero Dortmund