Juventus | eco di Del Piero a Dortmund
Un gol da leggenda Nel caos di un 4-4 spettacolare tra Juventus e Borussia Dortmund, il 16 settembre 2025, Kenan Yildiz ha scritto una pagina che sa di storia. Il suo gol, un lampo di tecnica e istinto, ha fatto sobbalzare i tifosi, richiamando un eco di un gesto leggendario L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: juventus - piero
Juventus, Del Piero: “Al Mondiale per Club andrà avanti il Real Madrid”
Gol Girelli, l’attaccante della Juventus Women trascina l’Italia e sblocca il match contro il Portogallo! Rete clamorosa alla Del Piero – VIDEO
Fausto Rossi ricorda cosa accadeva con Alex Del Piero alla Juventus: “Io mi vergognavo”
Alla Del Piero #yildiz #delpiero #juve #juventus #seriea #championsleague #calcio #calcioitaliano #calcioitalia #football #futbol #futebol #soccer #instacalcio #instafootball #footballnews #calcionews #sport - facebook.com Vai su Facebook
Del Piero'nun Juventus formasiyla 1995'te Dortmund'a attigi gol #SampiyonlarLigi - X Vai su X
Yildiz riscrive la storia di Del Piero: lo stesso gol, lo stesso incanto... trent’anni dopo; Yildiz e Del Piero scherzano dopo il gol al Borussia Dortmund: Complimenti a te per il tuo, Alex!; Così nacque il gol alla Del Piero: 25 anni fa la magia che ammutolì il Westfalenstadion.
La Juventus ci ha preso gusto. Dopo l'Inter rimonta anche il Borussia Dortmund - 4 al 92esimo, grazie a un Super Vlahovic trovano due gol in 120 secondi che valgono un pari insperato ... rainews.it scrive
Yildiz e Del Piero guardano i loro gol allo Sky Sport Skill dopo Juve Dortmund. VIDEO - 30 anni dopo, Kenan Yildiz ha segnato al Borussia Dortmund un gol identico a quello di Alessandro Del Piero, realizzato sempre contro i gialloneri: due meravigliosi destri a giro a scendere sul second ... Come scrive sport.sky.it