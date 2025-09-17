Kobel supera Di Gregorio: confronto impietoso Il 4-4 tra Juventus e Borussia Dortmund ha messo in luce il divario tra Gregor Kobel e Michele Di Gregorio. Kobel è stato decisivo, con parate spettacolari su Kenan Yildiz e Khephren Thuram, inclusa una deviazione miracolosa sul palo dal tiro di Yildiz. Di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Di Gregorio disastroso, Kobel miracoloso