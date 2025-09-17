Juventus bicchiere mezzo pieno | Tudor deve sistemare tre cose
Spunti di analisi per il tecnico croato, la Vecchia Signora rimonta ancora nel finale ma non è tutto oro ciò che luccica Una serata per cuori forti, quella di Juventus-Borussia Dortmund. Se sabato, contro l’Inter, c’era stata una grande altalena di emozioni, ancor di più è accaduto contro i tedeschi, con i bianconeri capaci di risalire fino al 4-4 con due reti al 94? e al 96?. – Calciomercato.it (fonte: © Lapresse) Lo Stadium è esploso ai gol di Vlahovic e Kelly, che hanno consentito di raccogliere un punto pesante e a quel punto insperato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
