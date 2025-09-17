Juventus bicchiere mezzo pieno | Tudor deve sistemare tre cose

Spunti di analisi per il tecnico croato, la Vecchia Signora rimonta ancora nel finale ma non è tutto oro ciò che luccica Una serata per cuori forti, quella di Juventus-Borussia Dortmund. Se sabato, contro l’Inter, c’era stata una grande altalena di emozioni, ancor di più è accaduto contro i tedeschi, con i bianconeri capaci di risalire fino al 4-4 con due reti al 94? e al 96?. – Calciomercato.it (fonte: © Lapresse) Lo Stadium è esploso ai gol di Vlahovic e Kelly, che hanno consentito di raccogliere un punto pesante e a quel punto insperato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

juventus bicchiere mezzo pienoBICCHIERE MEZZO PIENO E MEZZO VUOTO - 4, dopo aver subito quattro goal e aver sfiorato la vittoria fino agli ultimi minuti, è difficile capire se vedere il bicchiere ... Lo riporta tuttojuve.com

Juventus-Borussia Dortmund, Tudor: "Cambi decisivi, abbiamo preso un grande punto" - Borussia Dortmund, Tudor: 'Cambi decisivi, abbiamo preso un grande punto' ... Come scrive sport.sky.it

