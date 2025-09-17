Juve sventura per Di Gregorio | vittima degli attacchi dei suoi tifosi
L’estremo difensore al centro delle critiche, il 4-4 in Europa lo mette sul banco degli imputati Come sabato scorso, allo Stadium, è andata in scena una partita ultra spettacolare e con emozioni fino all’ultimo istante. Dopo il 4-3 con l’Inter, un’altra rimonta incredibile per la Juventus, che nel recupero risale dal 2-4 al 4-4. Un punto guadagnato, per come si era messa la partita, prezioso per il futuro percorso in Champions League. Ma con alcuni aspetti da sottolineare. Juve, bufera Di Gregorio: succede di tutto sui social – Calciomercato.it (fonte: © Lapresse) Tudor, nel post partita, ha evidenziato come ci sia qualcosa da registrare, evidentemente, nella fase difensiva. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: juve - sventura
Ieri ho avuto la sventura di guardare un pezzo di Juve - Inter su Dazn. Tra inquadrature forzate a “tifosi” improvvisati, che facevano finta di cantare solo dopo essersi accorti che la telecamera li inquadrava e altri con la felpa del Manchester United a tifare non s - X Vai su X
Ieri ho avuto la sventura di guardare un pezzo di Juve - Inter su Dazn. Tra inquadrature forzate a “tifosi” improvvisati, che facevano finta di cantare solo dopo essersi accorti che la telecamera li inquadrava e altri con la felpa del Manchester United a tifare non s - facebook.com Vai su Facebook
Juve, sventura per Di Gregorio: vittima degli attacchi dei suoi tifosi.
Juve, sventura per Di Gregorio: vittima degli attacchi dei suoi tifosi - Il portiere bianconero sotto attacco dopo la gara di Champions League contro il Borussia Dortmund, polemiche a non finire ... Riporta calciomercato.it
McKennie vittima di insulti razzisti dopo la sfida col Parma: la denuncia della Juve sui social - Increscioso e indecoroso sono aggettivi che non riescono a rappresentare appieno quanto accaduto al triplice fischio di Juve- Scrive tuttosport.com