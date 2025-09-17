Una notizia inattesa quella dell’infortunio del big che salterà diverse partite: out anche in vista della Champions League Una serata, a suo modo, indimenticabile. Tra alti e bassi la Juventus di Igor Tudor ha bagnato l’esordio stagionale in Champions League con uno spettacolare 4-4 – all’Allianz Stadium – contro il Borussia Dortmund. (LaPresse) – Calciomercato.it Una gara che ha messo in risalto soprattutto il carattere dei ragazzi di Tudor, capaci di rimontare per ben tre volte lo svantaggio accumulato. Il pari allo scadere grazie ai gol prima di un ritrovato Vlahovic e poi di Lloyd Kelly hanno evitato il tracollo già alla prima in campo europeo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, salta il big match di Champions: infortunio grave