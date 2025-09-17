Juve rimonta Champions | 4-4 con Borussia Dortmund miracolo nel recupero
(Adnkronos) – Juventus pareggia 4-4 con il Borussia Dortmund in un match incredibile oggi 16 settembre a Torino per la prima giornata della Champions League 2025-2026. I bianconeri si salvano con 2 gol in pieno recupero in una gara che regala tutti i gol nella ripresa. I tedeschi passano in vantaggio al 52? con Adeyemi, a segno dal limite dell’area per lo 0-1. Replica bianconera al 63? con un meraviglioso destro a giro di Yildiz. Il Borussia rimette la freccia al 65? con Nmecha, a segno sempre da fuori: 1-2. La Juve ribatte colpo su colpo, il neoentrato Vlahovic va a segno al 67? per il 2-2. Al 74?, la retroguardia bianconera fa acqua. 🔗 Leggi su Seriea24.it
