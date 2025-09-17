Juve, non è la prima volta che i bianconeri subiscono quattro reti in Champions League: ecco la statistica. La spettacolare e rocambolesca rimonta della Juventus contro il Borussia Dortmund, culminata con un pareggio per 4-4, non è stata solo un’impresa sul campo, ma ha anche segnato un dato statistico di rara importanza nella storia del club. Nonostante il sapore dolce di una rimonta epica, la serata ha fatto registrare un dato negativo che si era verificato solo un’altra volta: per la seconda volta nella sua storia, la Juventus ha subito quattro reti nella sua prima partita giocata in una stagione di Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve, non è la prima volta che i bianconeri subiscono quattro reti in Champions League: ecco quando era successo e la coincidenza che riguarda Tudor e Kovac