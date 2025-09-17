Juve Inter, svelato l’audio Var sul contatto Thuram-Bonny: «Appoggia il braccio ma.». La spiegazione di Rocchi a Open Var. Il finale di Juventus – Inter, conclusosi con la vittoria bianconera per 4-3, ha generato un ampio dibattito, in particolare per il gol decisivo di Adzic. Durante l’ultima puntata di Open Var su Dazn, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha preso parte a un’analisi approfondita dell’episodio controverso che ha preceduto il gol: il contatto tra Khephren Thuram e Bonny. La discussione si è concentrata sul momento in cui Thuram ha toccato il pallone prima di entrare in contatto con Bonny. 🔗 Leggi su Internews24.com

