Juve che carattere | rimonte e gol Ora serve la difesa

Sport.quotidiano.net | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino, 17 settembre 2025 – Mai come stavolta il concetto di fino alla fine si addice alle caratteristiche della Juve di Tudor. Due incredibili rimonte in pochi giorni, quasi insperate, quando tutto appariva perduto. Sotto 2-3 con l’Inter, sotto 2-4 col Dortmund e alla fine, appunto, la Juve ci ha cavato fuori i piedi. Vinta la prima grazie ad Adzic, pareggiata la seconda con l’ingresso determinante di Dusan Vlahovic, che ormai sta mandando ben più di un segnale (sarà l’anno di scadenza contrattuale?). A Tudor poco importa, perché a livello di atteggiamento e mentalità ha riportato la Juve dove doveva stare in seguito a una stagione più da rimontata che da rimontante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

juve che carattere rimonte e gol ora serve la difesa

© Sport.quotidiano.net - Juve, che carattere: rimonte e gol. Ora serve la difesa

In questa notizia si parla di: juve - carattere

Juve, vittoria di carattere! Bremer insuperabile, Vlahovic da confermare e Koopmeiners regista… VIDEO di Andrea Bargione

Bonan convinto dalla Juve: «Mi piace l’attacco e l’idea di rilanciare Vlahovic. Yildiz? Oltre al talento ha il carattere giusto per una grande carriera. Sul match contro il Borussia Dortmund…»

Pazza Juve, rimonta da urlo in Champions: 4-4 col Dortmund al 96’. Gol e highlights; Champions League, Juventus-Borussia Dortmund finisce 4-4. HIGHLIGHTS; Juventus-Borussia Dortmund 4-4, risultato finale della partita di Champions League: doppietta Vlahovic, gli highlights.

juve carattere rimonte golJuventus-Borussia Dortmund 4-4, gol e highlights: clamorosa rimonta bianconera allo Stadium - Otto gol nella ripresa: i bianconeri segnano due reti a tempo scaduto e agguantano il pareggio ... Secondo video.corriere.it

juve carattere rimonte golChampions League, Juventus-Borussia Dortmund 4-4. Partita folle allo Stadium: gol e highlights - All’Allianz Stadium va in scena una delle partite più pazze della recente storia europea della Juventus. Da torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Juve Carattere Rimonte Gol