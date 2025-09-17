Juve che carattere | rimonte e gol Ora serve la difesa

Torino, 17 settembre 2025 – Mai come stavolta il concetto di fino alla fine si addice alle caratteristiche della Juve di Tudor. Due incredibili rimonte in pochi giorni, quasi insperate, quando tutto appariva perduto. Sotto 2-3 con l’Inter, sotto 2-4 col Dortmund e alla fine, appunto, la Juve ci ha cavato fuori i piedi. Vinta la prima grazie ad Adzic, pareggiata la seconda con l’ingresso determinante di Dusan Vlahovic, che ormai sta mandando ben più di un segnale (sarà l’anno di scadenza contrattuale?). A Tudor poco importa, perché a livello di atteggiamento e mentalità ha riportato la Juve dove doveva stare in seguito a una stagione più da rimontata che da rimontante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

