Juve Borussia Dortmund: retroscena Yildiz e i giocatori “bianchi”. E la gaffe dello speaker al gol del 4-4 – Il VIDEO di Andrea Bargione dopo il match. Andrea Bargione, presente all’ Allianz Stadium durante il clamoroso 4-4 tra Juventus e Borussia Dortmund, ha raccontato alcuni retroscena interessanti direttamente dal cuore della partita. Nel video pubblicato sul canale YouTube, ha svelato dettagli che sono passati inosservati ai più, ma che hanno fatto da cornice a una serata di alta intensità calcistica. Uno degli episodi più curiosi riguarda Kenan Yildiz, che è stato uno dei grandi protagonisti della partita con un gol e un assist. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Borussia Dortmund: retroscena Yildiz e i giocatori “bianchi”. E la gaffe dello speaker al gol del 4-4… – VIDEO di Andrea Bargione