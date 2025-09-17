Juve Borussia Dortmund quasi da record | otto gol nel secondo tempo solo una volta era successo in Champions League! Il dato clamoroso

Juve Borussia Dortmund ha quasi segnato un record: otto gol nel secondo tempo, solo una volta era accaduto in Champions League! La statistica. Una partita pazza, un secondo tempo da record. Il pirotecnico 4-4 tra Juve e Borussia Dortmund non è stato solo uno spot per il calcio, ma è entrato di diritto nella storia della Champions League. Come riportato da Opta, la sfida dell’Allianz Stadium è stata solo la seconda di sempre nella massima competizione europea a vedere ben otto reti segnate nel corso del secondo tempo. Una ripresa da record: 8 gol in 45 minuti. Dopo un primo tempo bloccato sullo 0- 0, nella ripresa è successo di tutto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

