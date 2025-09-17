Juve Borussia Dortmund la moviola dei giornali | Malissimo Letexier Dubbio il rigore dato ai tedeschi nel primo tempo manca un penalty enorme per la squadra di Tudor
Juve Borussia Dortmund, la moviola dell’edizione odierna del Corriere dello Sport relativa al match andato in scena ieri sera all’Allianz Stadium. La partita tra Juve e Borussia Dortmund, finita con un pareggio spettacolare, è stata caratterizzata da alcune decisioni arbitrali che hanno suscitato polemiche, in particolare due episodi in area che hanno scatenato discussioni. L’arbitro François Letexier, autore di una direzione complessivamente poco convincente e secondo il Corriere dello Sport da 4 in pagella, ha infatti sorvolato su un rigore netto a favore della Juve e ha fischiato un penalty dubbio per il Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
