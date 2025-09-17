Juve Borussia Dortmund la moviola dei giornali | Malissimo Letexier Dubbio il rigore dato ai tedeschi nel primo tempo manca un penalty enorme per la squadra di Tudor

Juventusnews24.com | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juve Borussia Dortmund, la moviola dell’edizione odierna del Corriere dello Sport relativa al match andato in scena ieri sera all’Allianz Stadium. La partita tra  Juve  e  Borussia Dortmund, finita con un pareggio spettacolare, è stata caratterizzata da alcune decisioni arbitrali che hanno suscitato polemiche, in particolare due episodi in area che hanno scatenato discussioni. L’arbitro  François Letexier, autore di una direzione complessivamente poco convincente e secondo il Corriere dello Sport da 4 in pagella, ha infatti sorvolato su un  rigore netto  a favore della  Juve  e ha fischiato un  penalty dubbio  per il Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juve borussia dortmund la moviola dei giornali malissimo letexier dubbio il rigore dato ai tedeschi nel primo tempo manca un penalty enorme per la squadra di tudor

© Juventusnews24.com - Juve Borussia Dortmund, la moviola dei giornali: «Malissimo Letexier. Dubbio il rigore dato ai tedeschi, nel primo tempo manca un penalty enorme per la squadra di Tudor»

In questa notizia si parla di: juve - borussia

Ultimissime Juve LIVE: la conferenza stampa di Tudor pre Borussia Dortmund, le possibili scelte di formazione

Pronostico Borussia Dortmund-Monterrey, in palio ci sono i quarti con Real o Juve: le quote

La Juve piomba su Adeyemi: il Borussia apre alla cessione, i costi dell'operazione

Juve-Dortmund, moviola: dubbi sul rigore non dato per mani di Anton, regolare il gol di Kelly; Champions League: Juventus-Borussia Dortmund 4-4, Vlahovic e Kelly riprendono i tedeschi nel recupero; Juve da non credere! Da 2-4 a 4-4 col Borussia, pareggia Kelly al 96'.

juve borussia dortmund moviolaJuventus-Borussia Dortmund, moviola: manca un rigore, Var distratto e quanti dubbi sui gol - La prova dell’arbitro francese Francois Letexier all’Allianz Stadium nella gara della prima giornata della phase di Champions League Juventus- Lo riporta sport.virgilio.it

juve borussia dortmund moviolaMoviola Juventus-Borussia Dortmund LIVE: gli episodi arbitrali - La Juventus inizia il cammino in Champions League ospitando il Borussia Dortmund all'Allianz Stadium. Riporta ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Juve Borussia Dortmund Moviola