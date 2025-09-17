Juve Borussia Dortmund 4-4 | quattro cazzotti che avrebbero ucciso chiunque a centrocampo manca qualcosa | La Juve freddo – VIDEO

Juve Borussia Dortmund 4-4: quattro cazzotti che avrebbero ucciso chiunque, a centrocampo manca qualcosa. Il commento di Paolo Rossi. Paolo Rossi ha analizzato la partita tra  Juventus  e  Borussia Dortmund  terminata 4-4, sottolineando le difficoltà e le opportunità che sono emerse per la  Juve  durante la sfida. Paolo Rossi, pur lodando l’energia e la determinazione della squadra bianconera, ha anche evidenziato alcuni punti critici che devono essere migliorati. « Quattro cazzotti che avrebbero ucciso chiunque », in sintesi il pensiero di Paolo Rossi, che fa riferimento ai gol subiti dalla  Juve  che hanno messo in discussione il risultato finale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

