Juve Borussia Dortmund 4-4: quattro cazzotti che avrebbero ucciso chiunque, a centrocampo manca qualcosa. Il commento di Paolo Rossi. Paolo Rossi ha analizzato la partita tra Juventus e Borussia Dortmund terminata 4-4, sottolineando le difficoltà e le opportunità che sono emerse per la Juve durante la sfida. Paolo Rossi, pur lodando l’energia e la determinazione della squadra bianconera, ha anche evidenziato alcuni punti critici che devono essere migliorati. « Quattro cazzotti che avrebbero ucciso chiunque », in sintesi il pensiero di Paolo Rossi, che fa riferimento ai gol subiti dalla Juve che hanno messo in discussione il risultato finale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Borussia Dortmund 4-4: quattro cazzotti che avrebbero ucciso chiunque, a centrocampo manca qualcosa | La Juve freddo – VIDEO