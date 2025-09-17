Settembre, la 10 sulle spalle, il Borussia Dortmund in Champions League, tiro a giro sul secondo palo e gol. I tifosi della Juventus più “datati” penseranno subito ad Alessandro Del Piero, che il 13 settembre del 1995 inventò il gol “alla Del Piero”. Kenan Yildiz – a distanza di 30 anni e 3 giorni da quella partita – ha deciso di replicarlo, ancora contro il club tedesco, ancora in Champions League. Le uniche differenze: nel 1995 la Juve vinse 1-3 in casa del Borussia, nel 2025 il finale è stato di 4-4 al termine di una partita clamorosa (dopo quella di sabato contro l’Inter ), con il primo tempo che era addirittura terminato 0-0. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Juve-Borussia, Del Piero elogia Yildiz riguardando il gol “fotocopia” al suo. La risposta del turco scatena le risate in studio