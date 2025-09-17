Juve-Borussia Del Piero elogia Yildiz riguardando il gol fotocopia al suo La risposta del turco scatena le risate in studio

Ilfattoquotidiano.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Settembre, la 10 sulle spalle, il Borussia Dortmund in Champions League, tiro a giro sul secondo palo e gol. I tifosi della Juventus più “datati” penseranno subito ad Alessandro Del Piero, che il 13 settembre del 1995 inventò il gol “alla Del Piero”. Kenan Yildiz – a distanza di 30 anni e 3 giorni da quella partita – ha deciso di replicarlo, ancora contro il club tedesco, ancora in Champions League. Le uniche differenze: nel 1995 la Juve vinse 1-3 in casa del Borussia, nel 2025 il finale è stato di 4-4 al termine di una partita clamorosa (dopo quella di sabato contro l’Inter ), con il primo tempo che era addirittura terminato 0-0. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

juve borussia del piero elogia yildiz riguardando il gol fotocopia al suo la risposta del turco scatena le risate in studio

© Ilfattoquotidiano.it - Juve-Borussia, Del Piero elogia Yildiz riguardando il gol “fotocopia” al suo. La risposta del turco scatena le risate in studio

In questa notizia si parla di: juve - borussia

Ultimissime Juve LIVE: la conferenza stampa di Tudor pre Borussia Dortmund, le possibili scelte di formazione

Pronostico Borussia Dortmund-Monterrey, in palio ci sono i quarti con Real o Juve: le quote

La Juve piomba su Adeyemi: il Borussia apre alla cessione, i costi dell'operazione

Grande cuore, 1 punto che sembrano 3!: Tudor bacchetta la difesa ma elogia la Juve in Champions; Champions League, Tudor: “Juve pronta alla sfida con il Borussia Dortmund”; Juventus-Borussia Dortmund: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote.

juve borussia piero elogiaCondò elogia Yildiz: «Abbiamo assistito a due cose bellissime». Le sue parole dopo Juve Borussia Dortmund 4-4 - Condò elogia così Yildiz: «Abbiamo assistito a due cose bellissime». Da juventusnews24.com

juve borussia piero elogiaJuve Borussia Dortmund: retroscena Yildiz e i giocatori “bianchi”. E la gaffe dello speaker al gol del 4-4… – VIDEO di Andrea Bargione - 4 – Il VIDEO di Andrea Bargione dopo il match Andrea Bargione, presente all’Allianz Stadium dur ... Riporta juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Juve Borussia Piero Elogia