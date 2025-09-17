Juve-Borussia Del Piero elogia Yildiz riguardando il gol fotocopia al suo La risposta del turco scatena le risate in studio
Settembre, la 10 sulle spalle, il Borussia Dortmund in Champions League, tiro a giro sul secondo palo e gol. I tifosi della Juventus più “datati” penseranno subito ad Alessandro Del Piero, che il 13 settembre del 1995 inventò il gol “alla Del Piero”. Kenan Yildiz – a distanza di 30 anni e 3 giorni da quella partita – ha deciso di replicarlo, ancora contro il club tedesco, ancora in Champions League. Le uniche differenze: nel 1995 la Juve vinse 1-3 in casa del Borussia, nel 2025 il finale è stato di 4-4 al termine di una partita clamorosa (dopo quella di sabato contro l’Inter ), con il primo tempo che era addirittura terminato 0-0. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
