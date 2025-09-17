Juric sull’ex Milan Maldini | Oggi gioca deve sbloccarsi Può far bene

In questa notizia si parla di: juric - sull

Lookman, Juric alimenta i dubbi sul futuro del nigeriano: «Difficile indovinare cosa accadrà». Annuncio sull’attaccante accostato anche alla Juve

Le parole di Juric sulla situazione Lookman e non solo

? #Scamacca-#gol ! ? #Atalanta bloccata dal #Pisa in casa. Partenza falsa per #Juric sulla panchina dei bergamaschi. #SerieA

Atalanta, Juric conferma il 3-4-2-1: Maldini in vantaggio su Kamaldeen Sulemana - Domenica 24 il centravanti nerazzurro guiderà l’attacco di Juric nell’esordio in campionato contro il Pisa. Segnala ecodibergamo.it

