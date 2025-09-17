Juric sull’ex Milan Maldini | Oggi gioca deve sbloccarsi Può far bene

Pianetamilan.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ivan Juric, ai microfoni di SkySport, ha parlato dell'ex Milan, Daniel Maldini, che stasera scenderà in campo contro il Paris Saint Germain. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

juric sull8217ex milan maldini oggi gioca deve sbloccarsi pu242 far bene

© Pianetamilan.it - Juric sull’ex Milan Maldini: “Oggi gioca, deve sbloccarsi. Può far bene”

In questa notizia si parla di: juric - sull

Lookman, Juric alimenta i dubbi sul futuro del nigeriano: «Difficile indovinare cosa accadrà». Annuncio sull’attaccante accostato anche alla Juve

Atalanta, Juric conferma il 3-4-2-1: Maldini in vantaggio su Kamaldeen Sulemana - Domenica 24 il centravanti nerazzurro guiderà l’attacco di Juric nell’esordio in campionato contro il Pisa. Segnala ecodibergamo.it

Milan: Gazidis, Leonardo e Maldini a Milanello - Dirigenza al completo nel centro sportivo del Milan: come riferisce Sky Sport, Gazidis, Leonardo e Maldini si sono recati a Milanello per stare vicini a squadra e Gattuso, attesi dal delicato impegno ... Secondo calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Juric Sull8217ex Milan Maldini