Juric | Psg di un altro livello Ma quando riavrò gli infortunati torneremo competitivi

Gazzetta.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico dell'Atalanta dopo la batosta con i campioni d'Europa: "La differenza è stata enorme, però abbiamo fatto molto bene dopo il primo gol. Anche senza Ederson, Kolasinac, Lookman e Scamacca, ho visto giocatori di livello". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

