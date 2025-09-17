Juric | Psg di un altro livello Ma quando riavrò gli infortunati torneremo competitivi

Il tecnico dell'Atalanta dopo la batosta con i campioni d'Europa: "La differenza è stata enorme, però abbiamo fatto molto bene dopo il primo gol. Anche senza Ederson, Kolasinac, Lookman e Scamacca, ho visto giocatori di livello". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juric: "Psg di un altro livello. Ma quando riavrò gli infortunati torneremo competitivi"

Ivan Juric sincero nel post PSG-Atalanta: Differenza abissale, ma ho preso tanti spunti positivi da questa partita; Paris vs Atalanta: UEFA Champions League 2025/26 Fase campionato.

Juric: "Psg superiore all'Atalanta, ma ho visto tanti giocatori che hanno un livello da Champions" - Il commento dell'allenatore nerazzurro dopo la sconfitta sul campo dei parigini: "La differenza è stata enorme" ... Secondo tuttosport.com

Atalanta demolita 4-0, Juric: "Si sceglie di che morte morire con il PSG. Sono superiori" - 0 all'esordio Ivan Juric, : "Di atteggiamento no, ma la differenza è. Si legge su tuttomercatoweb.com