Juric analizza Psg Atalanta 4-0 | Differenza abissale contro di loro si sceglie di che morte morire in un certo senso

Juric, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Sky dopo la sconfitta per 4-0 contro il Psg. Queste le sue dichiarazioni. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell’ Atalanta Ivan Juric ha commentato così la sconfitta per 4-0 contro il Psg in Champions League. Le sue dichiarazioni. SCONFITTA – «Di atteggiamento no, ma la differenza è stata abissale. Abbiamo fatto molto bene, dopo il primo gol ma è chiaro che loro sono a un livello troppo superiore rispetto a noi. Se rifarei le stesse scelte? O se inserire un centravanti per dare più coraggio? Non è coraggio, Maldini doveva fare quel ruolo là, identico a quello di Krstovic dopo ma l’interpretazione non è stata positiva». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

