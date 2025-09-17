Juric analizza Psg Atalanta 4-0 | Differenza abissale contro di loro si sceglie di che morte morire in un certo senso
Juric, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Sky dopo la sconfitta per 4-0 contro il Psg. Queste le sue dichiarazioni. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell’ Atalanta Ivan Juric ha commentato così la sconfitta per 4-0 contro il Psg in Champions League. Le sue dichiarazioni. SCONFITTA – «Di atteggiamento no, ma la differenza è stata abissale. Abbiamo fatto molto bene, dopo il primo gol ma è chiaro che loro sono a un livello troppo superiore rispetto a noi. Se rifarei le stesse scelte? O se inserire un centravanti per dare più coraggio? Non è coraggio, Maldini doveva fare quel ruolo là, identico a quello di Krstovic dopo ma l’interpretazione non è stata positiva». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juric - analizza
Come affermato da Ivan Juric nella conferenza stampa in corso alla vigilia di Atalanta-Lecce “Lookman non sarà convocato; È una situazione veramente spiacevole, difficile, bruttina. Quello che abbiamo fatto in riunione, quello che sento: noi abbiamo bisogno - facebook.com Vai su Facebook
Atalanta, le scelte di Juric contro il PSG: le ultime di formazione; Atalanta, Juric esclude Lookman anche con il PSG: Situazione spiacevole. Voglio gente che difenda la maglia; Paris vs Atalanta: UEFA Champions League 2025/26 Fase campionato.
Atalanta, Juric: "Maldini? Doveva fare il centravanti. Dalla sconfitta prendo tanti aspetti positivi" - L'allenatore dell'Atalanta Ivan Juric analizza a Sky Sport la sconfitta per 4- Riporta msn.com
Atalanta demolita 4-0, Juric: "Si sceglie di che morte morire con il PSG. Sono superiori" - 0 all'esordio Ivan Juric, : "Di atteggiamento no, ma la differenza è. Segnala tuttomercatoweb.com