Jumpers – Un Salto tra gli Animali | trailer del nuovo film d’animazione Disney Pixar

Cinefilos.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jumpers – Un Salto tra gli Animali: trailer del nuovo film d’animazione DisneyPixar È disponibile il trailer del nuovo film d’animazione Disney e Pixar   Jumpers – Un Salto tra gli Animali. La trama Jumpers – Un Salto tra gli Animali. Il film racconta di Mabel, un’adolescente che ama gli animali e la natura, che coglie al volo l’opportunità di provare una nuova tecnologia che le permette di comunicare con gli animali in un modo nuovo ed entusiasmante, saltando letteralmente nella loro mente! Daniel Chong, regista del film in arrivo nelle sale italiane il 5 marzo 2026, ha dichiarato: “ In  Jumpers – Un Salto tra gli Animali  la domanda a cui rispondiamo è: ‘Cosa succederebbe se potessimo capire e comunicare con il mondo animale? ’. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: jumpers - salto

jumpers 8211 salto animaliJumpers – Un Salto tra gli Animali: Il Trailer è Qui! - Un Salto tra gli Animali, un nuovo film d'animazione che promette di rivoluzionare il modo in cui guardiamo il mondo animal ... Segnala projectnerd.it

jumpers 8211 salto animaliJumpers - Un Salto tra gli Animali News - Un Salto tra gli Animali news anticipazioni gossip curiosità rumors segreti box office spettatori incassi interviste speciali backstage clip recensioni cinema americano italiano in uscita ... Secondo comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Jumpers 8211 Salto Animali