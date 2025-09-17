Jumpers – Un Salto tra gli Animali | trailer del nuovo film d’animazione Disney Pixar

Jumpers – Un Salto tra gli Animali: trailer del nuovo film d’animazione DisneyPixar È disponibile il trailer del nuovo film d’animazione Disney e Pixar Jumpers – Un Salto tra gli Animali. La trama Jumpers – Un Salto tra gli Animali. Il film racconta di Mabel, un’adolescente che ama gli animali e la natura, che coglie al volo l’opportunità di provare una nuova tecnologia che le permette di comunicare con gli animali in un modo nuovo ed entusiasmante, saltando letteralmente nella loro mente! Daniel Chong, regista del film in arrivo nelle sale italiane il 5 marzo 2026, ha dichiarato: “ In Jumpers – Un Salto tra gli Animali la domanda a cui rispondiamo è: ‘Cosa succederebbe se potessimo capire e comunicare con il mondo animale? ’. 🔗 Leggi su Cinefilos.it