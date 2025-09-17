Jumpers | Un salto tra gli animali | Il nuovo film Disney Pixar si mostra col primo trailer
Il colosso dell’intrattenimento Disney ha svelato il trailer ufficiale di Jumpers: Un salto tra gli animali, il nuovo film Pixar Animation Studios. La nuova avventura animata del celebre studio d’animazione porta in scena la bizzarra avventura di una giovane amante della natura alle prese con una tecnologia sperimentale che le permette di comunicare con gli animali, ma in un modo nuovo ed entusiasmante, saltando letteralmente nella loro mente. Guardate qui il trailer di Jumpers: Un salto tra gli animali La trama del film Jumpers: Un salto tra gli animali. In Jumpers – Un Salto tra gli Animali gli scienziati hanno scoperto come far “saltare” la coscienza umana in animali robotici realistici, permettendo alle persone di comunicare con gli animali come animali! Utilizzando la nuova tecnologia, Mabel (con la voce di Piper Curda nella versione originale) scoprirà misteri del mondo animale che vanno oltre ogni sua immaginazione. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
In questa notizia si parla di: jumpers - salto
Jumpers – Un Salto tra gli Animali: trailer del nuovo film d’animazione Disney/Pixar
Jumpers - Un salto tra gli animali: ecco il primo divertente trailer italiano del nuovo film Disney Pixar
Jumpers – Un Salto Tra Gli Animali: E’ uscito il nuovo trailer del prossimo film Pixar!
Jumpers: Un salto tra gli animali – Il trailer del nuovo film Pixar http://dlvr.it/TN7DM7 #Pixar #Disney #Jumpers #FilmAnimazione #Trailer - X Vai su X
Umani Natura Ecco a voi il poster del nuovo film Disney & Pixar, Jumpers - Un Salto tra gli Animali, in arrivo il 5 Marzo solo al cinema. - facebook.com Vai su Facebook
‘Jumpers – Un Salto tra gli Animali’, il film Pixar in sal nel 2026; Jumpers - Un salto tra gli animali: ecco il primo divertente trailer italiano del nuovo film Disney Pixar; Jumpers – Un Salto tra gli Animali: Il Trailer è Qui!.
Jumpers - Un salto tra gli animali: ecco il primo divertente trailer italiano del nuovo film Disney Pixar - Arriverà al cinema il 5 marzo 2026 il nuovo lungometraggio Disney e Pixar, Jumpers - Come scrive comingsoon.it
Jumpers – Un Salto tra gli Animali - Un Salto tra gli Animali è il film del 2026 diretto da Daniel Chong con le voci di Bobby Moynihan e Jon Hamm ... Riporta cinefilos.it