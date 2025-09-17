anticipazioni sul nuovo film d’animazione Disney e Pixar: Jumpers – Un Salto tra gli Animali. Il panorama cinematografico dedicato ai film d’animazione si arricchisce di una nuova produzione attesa con grande interesse. Si tratta di Jumpers – Un Salto tra gli Animali, un lungometraggio realizzato dalla collaborazione tra Disney e Pixar, che promette di coinvolgere il pubblico con una trama innovativa e un approccio tecnologico all’avanguardia. la trama di jumpers – un salto tra gli animali. una narrazione avvincente incentrata sulla comunicazione con il mondo animale. Il film racconta le avventure di Mabel, una giovane adolescente appassionata di natura e fauna selvatica. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Jumpers: scopri il trailer del film d’animazione disney/pixar