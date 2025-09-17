Julio Cesar prima di Ajax-Inter | I nerazzurri devono riscattarsi dopo il 5-0 col PSG Io ho vissuto questo
Julio Cesar prima di Ajax-Inter a Prime ha ripercorso la finale di Champions League e incoraggiato la sua ex squadra per la gara. Dal prato della Johan Cruijff Arena di Amsterdam, teatro dell’esordio in Champions League dell’ Inter contro l’ Ajax, Julio Cesar ha raccontato emozioni e ricordi legati al suo passato con i colori nerazzurri, tornando alla finale del 31 maggio 2021 persa 5-0 contro il PSG. IL RICORDO DEL PASSATO – «Quando ti capitano cose inaspettate devi trovare le forze per andare avanti». L’ex portiere brasiliano ha spiegato, ai microfoni di Amazon Prime Video, quanto sia importante reagire dopo momenti difficili. 🔗 Leggi su Internews24.com
Ajax-Inter su Prime Video: la Champions oggi in diretta da Amsterdam; Julio Cesar: “Sommer ha salvato tanti punti. Avrà tanta pressione. Esposito? Se è bravo…”; Ajax-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League.
Julio Cesar: “Sommer ha salvato tanti punti. Avrà tanta pressione. Esposito? Se è bravo…” - L'ex portiere nerazzurro ha parlato della sua esperienza in Champions e dell'estremo difensore svizzero nel suo intervento a Prime Video ... Riporta msn.com
Julio Cesar: "Monaco? Io sono stato il portiere di Germania-Brasile 7-1, l'Inter deve fare una cosa" - Dal prato della Johan Cruijff Arena di Amsterdam, teatro dell'esordio in Champions League dell'Inter contro l'Ajax, Julio Cesar ha riavvolto il nastro tornando a quel 31 ... Come scrive msn.com