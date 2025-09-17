Jukebox – La Notte delle Hit la suddivisione del cast nelle due serate su Rai 1

17 set 2025

E’ Antonella Clerici, insieme a Clementino, ad accendere ufficialmente la prima serata di Rai 1 in questa stagione TV appena iniziata con Jukebox – La Notte delle Hit, show musicale in due puntate, in onda giovedì 18 e venerdì 19 settembre, per celebrare la musica degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000 con gli interpreti originali delle canzoni che hanno fatto sognare e ballare diverse generazioni. Il cast degli artisti attesi sul palco dell’Inalpi Arena di Torino è stato annunciato da settimane, ma Davide Maggio vi anticipa in anteprima la line-up delle due serate. Ecco chi ci sarà nella puntata di domani e chi in quella conclusiva di venerdì. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

