E’ Antonella Clerici, insieme a Clementino, ad accendere ufficialmente la prima serata di Rai 1 in questa stagione TV appena iniziata con Jukebox – La Notte delle Hit, show musicale in due puntate, in onda giovedì 18 e venerdì 19 settembre, per celebrare la musica degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000 con gli interpreti originali delle canzoni che hanno fatto sognare e ballare diverse generazioni. Il cast degli artisti attesi sul palco dell’Inalpi Arena di Torino è stato annunciato da settimane, ma Davide Maggio vi anticipa in anteprima la line-up delle due serate. Ecco chi ci sarà nella puntata di domani e chi in quella conclusiva di venerdì. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Jukebox – La Notte delle Hit, la line-up delle due serate su Rai 1 in anteprima