AGI - Il Benfica si è separato dal tecnico Bruno Lage e sta per rimpiazzarlo con José Mourinho che tornerà così ad allenare un club portoghese 21 anni dopo aver lasciato il Porto. Dopo la sconfitta casalinga nel debutto in Champions contro il Qarabag, con l'incredibile rimonta subita da 2-0 a 2-3, il club di Lisbona ha ufficializzato il divorzio con il 49enne tecnico lusitano. Secondo il sito del quotidiano "A Bola", il presidente Manuel Rui Costa ha già scelto il successore: si tratta di José Mourinho che nel 2000 guidò il Benfica per qualche mese, per poi fare grande il Porto (2002-2004) e da lì iniziare una carriera strepitosa con il "Triplete" dell'Inter e i titoli vinti, tra le tante squadre allenate, con Chelsea, Manchester United, Real Madrid e Roma. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - José Mourinho torna a casa dopo 21 anni grazie al Qarabag