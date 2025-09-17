José Mourinho pronto a tornare | il Benfica sceglie lo Special One dopo l’addio a Bruno Lage

Il Benfica ha deciso di voltare pagina dopo il clamoroso passo falso in Champions League contro il Qarabag. La sconfitta interna, maturata con una rimonta subita dal 2-0 al 2-3, è costata la panchina a Bruno Lage. L’allenatore 49enne ha rassegnato le dimissioni in accordo con la società, come confermato dal presidente Manuel Rui Costa. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

