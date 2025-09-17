José Mourinho pronto a tornare | il Benfica sceglie lo Special One dopo l’addio a Bruno Lage
Il Benfica ha deciso di voltare pagina dopo il clamoroso passo falso in Champions League contro il Qarabag. La sconfitta interna, maturata con una rimonta subita dal 2-0 al 2-3, è costata la panchina a Bruno Lage. L’allenatore 49enne ha rassegnato le dimissioni in accordo con la società, come confermato dal presidente Manuel Rui Costa. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: mourinho - pronto
Idea Guessand, per la Roma e non solo: Mourinho pronto alla super offerta
Calhanoglu Fenerbahce, Mourinho spinge per strapparlo all’Inter! L’indiscrezione dalla Turchia: pronto a diventare subito capitano?
Conceicao pronto a sostituire Mourinho: l’ex Milan verso il Fenerbahce
Benfica, ritorno Special: Mourinho pronto a firmare ?https://romanews.eu/benfica-ritorno-special-mourinho-pronto-a-firmare… #asroma #romanewseu - X Vai su X
«Dopo l’addio di Mourinho, il calciatore ha chiesto la cessione, senza trovare l’opposizione della società gialloblu. » Anche Nikola Cavlina è stato ufficializzato come secondo portiere e affiancherà Butez tra i pali. Il Como è pronto a rafforzare la linea difensiva - facebook.com Vai su Facebook