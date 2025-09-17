Jonathan Anderson | storia di un talento che ridefinisce il linguaggio moda

Life&People.it Dall’Irlanda del Nord a Londra: l’inizio di una visione. Per comprendere davvero la storia di Jonathan Anderson, e chi è bisogna tornare alle sue origini. Nato a Magherafelt, nell’Irlanda del Nord, nel 1984, il designer cresce in un contesto apparentemente distante dal glamour dell’industria del lusso. Figlio di un ex giocatore di rugby e di un’insegnante, sviluppa presto una sensibilità estetica particolare, affascinato dal mondo del teatro e della scenografia. Sarà proprio questo legame con il costume teatrale a segnare le basi di un linguaggio creativo capace di fondere narrazione e abbigliamento, anticipando una carriera destinata a rompere schemi consolidati. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it