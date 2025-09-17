Jessica Chastain userà la sua laurea ad Harvard per combattere i politici non per diventarne uno
L'attrice premio Oscar si è infatti iscritta alla Harvard Kennedy School, dove sta frequentando un Master in Amministrazione Pubblica Jessica Chastain ha deciso di mettersi alla prova frequentando un corso di laurea magistrale in amministrazione pubblica alla John F. Kennedy School of Government di Harvard, ma non per intraprendere la carriera politica: il suo obiettivo, ha spiegato di recente, è "combattere i politici", non diventarne uno. Intervistata nel corso del "Late Night with Seth Meyers", Chastain ha raccontato le ragioni che l'hanno spinta a tornare sui banchi universitari: "Mi piace tantissimo", ha detto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: jessica - chastain
Profilo privato (The Savant): prime immagini della nuova serie thriller con Jessica Chastain
Jessica Chastain torna su Apple TV con The Savant: data di uscita e prime immagini della nuova serie thriller
Dreams: il trailer del nuovo film con Jessica Chastain è arrivato, ma l’uscita negli USA è un mistero
Da Oprah Winfrey a Gwyneth Paltrow e Jessica Chastain, le celebrities avvistate in questi giorni alla NYFW. - facebook.com Vai su Facebook
Alle 21:10 “Secret Team 355” di Simon Kinberg con Jessica Chastain, Penélope Cruz, Bingbing Fan | La CIA affida all'agente Mace il compito di recuperare un dispositivo finito in mani sbagliate. Cinque spie internazionali la affiancano - X Vai su X
Jessica Chastain userà la sua laurea ad Harvard "per combattere i politici, non per diventarne uno" - L'attrice premio Oscar si è infatti iscritta alla Harvard Kennedy School, dove sta frequentando un Master in Amministrazione Pubblica ... Come scrive movieplayer.it
Una stella per Jessica Chastain: "Lavoro per chi si sente invisibile" - L'attrice americana Jessica Chastain ha ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame di Los Angeles, ... Riporta msn.com