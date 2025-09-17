Jessica Chastain userà la sua laurea ad Harvard per combattere i politici non per diventarne uno

L'attrice premio Oscar si è infatti iscritta alla Harvard Kennedy School, dove sta frequentando un Master in Amministrazione Pubblica Jessica Chastain ha deciso di mettersi alla prova frequentando un corso di laurea magistrale in amministrazione pubblica alla John F. Kennedy School of Government di Harvard, ma non per intraprendere la carriera politica: il suo obiettivo, ha spiegato di recente, è "combattere i politici", non diventarne uno. Intervistata nel corso del "Late Night with Seth Meyers", Chastain ha raccontato le ragioni che l'hanno spinta a tornare sui banchi universitari: "Mi piace tantissimo", ha detto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

