A chi credeva che solo l’estate fosse la stagione perfetta per le nuove storie d’amore, l’autunno sta già dando lezioni di romanticismo. In questi giorni, infatti, a tenere banco sono alcune coppie vip amatissime e seguitissime come quella composta da Bradley Cooper e Gigi Hadid e anche quella che vede protagonista Jessica Alba. L’attrice, icona di eleganza e fascino, ha saputo passare con naturalezza dal grande schermo all’imprenditoria, costruendo un vero impero nel mondo beauty e lifestyle. Da sempre riservata sulla sua vita privata, oggi torna sotto i riflettori per un motivo che nulla ha a che fare con il lavoro: durante la Fashion Week di New York l’attrice è stata sorpresa in dolce compagnia di Danny Ramirez, anche lui protagonista di Hollywood. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Jessica Alba di nuovo innamorata: alla New Fashion Week splende insieme a Danny Ramirez