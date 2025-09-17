Jesse Williams è il protagonista di Hotel Costiera | Sono innamorato dell' Italia Ciò che mi porterò dietro è l' importanza che si dà alla famiglia
L'ex volto iconico di Grey's Anatomy si lancia in una nuova esperienza seriale nei panni dell'ex marine Daniel De Luca, colui che puoi chiamare nel momento del bisogno. Lo show arriva con le sue sei puntate su Prime Video dal 24 settembre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: jesse - williams
Jesse Williams: «In America, se sei un artista ti dicono di non parlare d'altro, di restare al tuo posto, ma questa è una forma di censura. Dopo Grey's Anatomy, in Italia ho girato una serie sulla Costiera Amalfitana»
Jesse Williams: l'attore è protagonista della nuova serie Hotel Costiera, ambientata in un paesaggio da favola. Gli inizi, la grande occasione con Grey's Anatomy, l'impegno contro il razzismo. Incontro con l'attore che in Italia ha sentito di essere «benedetto»
Jesse Williams: l'attore è protagonista della nuova serie Hotel Costiera, ambientata in un paesaggio da favola
I “riti scaramantici” di Jesse Williams prima del ciak. #HotelCostiera @PrimeVideoIT Video: Rebelle Vague - X Vai su X
Emmy Awards 2025, tra i presenters le Gilmore Girls e le Addams Oltre a Lauren Graham, Alexis Bledel, Jenna Ortega e Catherine Zeta-Jones, ci saranno anche Kathy Bates, Eric Dane e Jesse Williams a premiare i vincitori - facebook.com Vai su Facebook
Jesse Williams | l' attore è protagonista della nuova serie Hotel Costiera ambientata in un paesaggio da favola.
Jesse Williams è il protagonista di Hotel Costiera: «Sono innamorato dell'Italia. Ciò che mi porterò dietro è l'importanza che si dà alla famiglia» - L'ex volto iconico di Grey's Anatomy si lancia in una nuova esperienza seriale nei panni dell'ex marine Daniel De Luca, colui che puoi chiamare nel momento del bisogno. Scrive vanityfair.it
Jesse Williams, la bellezza che conta davvero - Jesse Williams ci aveva già conquistato col camice da chirurgo, ma ci piace ancora di più nei panni dell’ex marine della serie Hotel Costiera ... Riporta msn.com