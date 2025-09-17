Jannik Sinner uno choc | Dati cerebrali rubati dalla Cina per addestrare l' esercito
Dagli States arrivano ricostruzioni inquietanti e clamorose. La Cina infatti avrebbe intercettato i dati cerebrali di alcuni dei più grandi campioni dello sport mondiale, tra cui il nostro Jannik Sinner. La notizia, che come detto arriva dagli Stati Uniti, ha dell’incredibile e mette insieme tennis, politica internazionale e nuove frontiere tecnologiche. Oltre al numero 2 del ranking Atp, sarebbero coinvolti anche Iga Swiatek, Charles Leclerc e Mikaela Shiffrin. A sollevare il caso è stato Pablo Torre, giornalista investigativo con un passato alla Espn, che nel suo vlog Pablo Torre Finds Out, come riporta La Stampa, ha sollevato un’ipotesi destinata a far discutere: gli atleti in questione, infatti, utilizzerebbero da tempo un dispositivo sviluppato dalla BrainCo, una start-up nata in Cina ma con sede ad Harvard. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
