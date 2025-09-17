Jane Fonda ricorda l' amico Robert Redford | Pensavo di andare a trovarlo ma non ho fatto in tempo Alla nostra età ho imparato che non bisogna aspettare
«Ha significato molto per me, era una persona splendida in ogni modo», ha detto Fonda in lacrime. A unirsi al ricordo anche Barbra Streisand: «Ogni giorno sul set di Come eravamo era pura gioia. Era unico, e sono grata di aver avuto l’opportunità di lavorare con lui». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: jane - fonda
Come si tengono in forma le icone di Hollywood: da Helen Mirren, la «contadina salentina» alla maestra di fitness Jane Fonda, ecco i loro segreti
Taglio capelli da attivista: dal bob di Greta Thunberg al Klute di Jane Fonda
Due come Robert Redford e Jane Fonda non ci saranno mai più
Morte di Robert Redford, il ricordo di Jane Fonda e Barbra Streisand - X Vai su X
Il volto magnetico di Robert Redford ha attraversato generazioni di cinema e ha reso indimenticabili storie e personaggi. Barbra Streisand lo ha chiamato “uno degli attori più grandi di sempre”, Jane Fonda ha detto con emozione: “Non riesco a smettere di pia - facebook.com Vai su Facebook
Jane Fonda ricorda l'amico Robert Redford: «Pensavo di andare a trovarlo, ma non ho fatto in tempo. Alla nostra età ho imparato che non bisogna aspettare; Robert Redford. Jane Fonda ricorda l'amico scomparso: Non riesco a smettere di piangere; Robert Redford, Jane Fonda: Non riesco a smettere di piangere, per Bob Woodward era una forza del bene.
Jane Fonda ricorda l'amico Robert Redford: «Pensavo di andare a trovarlo, ma non ho fatto in tempo. Alla nostra età ho imparato che non bisogna aspettare» - «Ha significato molto per me, era una persona splendida in ogni modo», ha detto Fonda in lacrime. Lo riporta vanityfair.it
Robert Redford: l’addio commosso di Jane Fonda: «Non riesco a smettere di piangere» - Dopo la notizie della morte di Robert Redford – avvenuta ieri all’età di 89 anni –, Jane Fonda e Barbra Streisand hanno spese bellissime parole sul grande attore americano. iodonna.it scrive