«Ha significato molto per me, era una persona splendida in ogni modo», ha detto Fonda in lacrime. A unirsi al ricordo anche Barbra Streisand: «Ogni giorno sul set di Come eravamo era pura gioia. Era unico, e sono grata di aver avuto l’opportunità di lavorare con lui». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jane Fonda ricorda l'amico Robert Redford: «Pensavo di andare a trovarlo, ma non ho fatto in tempo. Alla nostra età ho imparato che non bisogna aspettare»