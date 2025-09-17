Jane Fonda ricorda l' amico Robert Redford | Pensavo di andare a trovarlo ma non ho fatto in tempo Alla nostra età ho imparato che non bisogna aspettare

«Ha significato molto per me, era una persona splendida in ogni modo», ha detto Fonda in lacrime. A unirsi al ricordo anche Barbra Streisand: «Ogni giorno sul set di Come eravamo era pura gioia. Era unico, e sono grata di aver avuto l’opportunità di lavorare con lui». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

