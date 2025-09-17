Jam session al Miles Davis jazz club | gli artisti si alterneranno sul palco improvvisando
Serata di pura improvvisazione al Miles Davis jazz club giovedì 18 settembre. La jam session è l’essenza di tutto questo: nessuna scaletta, solo musica che prende vita sul momento. Musicisti e appassionati si incontreranno per condividere il puro spirito del jazz, che nasce dal dialogo istintivo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
session - miles
Giovedì 18 settembre – Ore 21:30 Miles Davis Jazz Club – Via Enrico Albanese 5, Palermo Cena alla carta dalle ore 20:00 21,00 in poi e anche dopo... Una Serata di Pura Improvvisazione Il jazz nasce dall’improvvisazione, dal dialogo istintivo tra stru - facebook.com Vai su Facebook
