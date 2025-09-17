Jaden Smith guida la nuova rotta menswear di Louboutin

Sbircialanotizia.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla soglia dei ventisette anni, Jaden Smith compie un balzo decisivo e assume la guida creativa della linea uomo di Louboutin. L’annuncio, diffuso dallo stesso Christian Louboutin sui social, consolida il legame tra la star americana e la celebre Maison calzaturiera. Il salto nella creatività Con questa nomina, la Maison introduce un capitolo inedito affidando, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

jaden smith guida la nuova rotta menswear di louboutin

© Sbircialanotizia.it - Jaden Smith guida la nuova rotta menswear di Louboutin

In questa notizia si parla di: jaden - smith

Il figlio di Will Smith, Jaden, dirigerà Louboutin

Jaden Smith è il primo direttore creativo uomo di Christian Louboutin

Jaden Smith è il primo direttore creativo della linea uomo di Louboutin

Jaden Smith nominato Direttore Creativo Uomo di Christian Louboutin; Jaden Smith è il nuovo direttore creativo di Christian Louboutin Men; Jaden Smith è il primo direttore creativo uomo di Christian Louboutin.

jaden smith guida nuovaJaden Smith diventa direttore creativo della linea uomo di louboutin a soli 27 anni - Jaden Smith diventa direttore creativo della linea uomo di Christian Louboutin, portando la sua esperienza tra cinema, musica e moda per innovare il design maschile del prestigioso marchio. Si legge su gaeta.it

jaden smith guida nuovaJaden Smith è il primo direttore creativo di Christian Louboutin Uomo - La maison francese ha scelto Jaden Smith per rilanciare la linea uomo ... Lo riporta iconmagazine.it

Cerca Video su questo argomento: Jaden Smith Guida Nuova