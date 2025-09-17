Jacob Elordi non è più single | ritorno di fiamma con l’ex fidanzata Olivia Jade Giannulli

Nuovo colpo di scena nella tormentata storia d’amore tra Jacob Elordi e Olivia Jade Giannulli. L’attore australiano e la popolare influencer, che si erano separati lo scorso mese, sarebbero di nuovo insieme: l’ennesimo ritorno di fiamma per la coppia più amata dalla Gen Z, che ha abituato ai fan a continui tira e molla. Il ritorno di fiamma tra Jacob e Olivia Jade Giannulli. Jacob Elordi non è più single. L’attore australiano è infatti tornato con l’ex fidanzata Olivia Jade Giannulli, dalla quale si era separato lo scorso mese. A condividere la notizia è stato il magazine People, a cui una fonte vicina alla coppia ha rivelato che i due hanno ripreso a frequentarsi: “Anche se la loro è stata una relazione fatta di alti e bassi, continuano a sentirsi e sono sempre rimasti molto amici. 🔗 Leggi su Dilei.it

