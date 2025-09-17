Italian Tech Week 2025 la grande onda dell’innovazione arriva a Torino

Dal 1 al 3 ottobre prossimi si riuniscono a Torino innovatori, startupper, accademici e visionari della SIlicon Valley tra cui Jeff Bezos, il fondatore di Amazon. L’accesso alla conferenza è gratuito, basta registrarsi sul sito ufficiale italiantechweek.com. 🔗 Leggi su Repubblica.it

