Italian Tech Week 2025 la grande onda dell’innovazione arriva a Torino
Dal 1 al 3 ottobre prossimi si riuniscono a Torino innovatori, startupper, accademici e visionari della SIlicon Valley tra cui Jeff Bezos, il fondatore di Amazon. L’accesso alla conferenza è gratuito, basta registrarsi sul sito ufficiale italiantechweek.com. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Startup, Italian Tech Alliance: 545mln investiti dal Vc in metà 2025
Jeff Bezos, il fondatore di Amazon atteso a Torino in occasione dell'Italian Tech Week
Il corso di Italian Tech Academy per scoprire l’Agentic AI
