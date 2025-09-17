Italian Challenge Open con 19 italiani | da Celli e Paratore al sogno di Mazzoli

A Sutri da domani a domenica il torneo fra più importanti del secondo circuito europeo maschile e inserito anche nel calendario dell’Italian Pro Tour. Cerchiai: "È un trampolino di lancio per tutti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Italian Challenge Open, il grande golf torna nel Lazio

Italian Challenge Open con 19 italiani: da Celli e Paratore al sogno di Mazzoli; Italian Challenge Open 2025: al Nazionale l'HotelPlanner Tour; Il grande golf torna nel Lazio con l'Italian Challenge Open.

italian challenge open 19Il grande golf torna nel Lazio con l’Italian Challenge Open - Tra i tornei più importanti del secondo circuito europeo maschile, andrà in scena dal 18 al 21 settembre (ad anticip ... Da rietinvetrina.it

italian challenge open 19Italian Challenge Open 2025: al Golf Nazionale la tappa dell’HotelPlanner Tour - Dal 18 settembre l’Italian Challenge Open 2025 con 144 giocatori da 27 Paesi. Scrive golfando.tgcom24.it

