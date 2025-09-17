Italia vietato sbagliare | contro l’Ucraina si vince o il Mondiale finisce qui
È una sorta di sedicesimo di finale, uno spareggio anticipato quello che attende l’ Italia, che avrà di fronte domani pomeriggio l’ Ucraina in una sfida senza ritorno: chi vince va agli ottavi di finale, chi perde va a casa. L’Italia si è messa nei guai perdendo al tie break la sfida contro il Belgio, che aveva sconfitto 3-0 gli ucraini al debutto, e dunque ora è costretta a vincere a tutti i costi per evitare una cocente eliminazione. L’Italia, diciamolo, è superiore a questa Ucraina che non sta giocando con la stessa intensità che ha caratterizzato soprattutto le prime uscite di Volley Nations League, ma in questo momento l’avversaria dell’Italia rischia di essere proprio. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: italia - vietato
Italia, vietato sbagliare: con la Cina di Heynen, nel secondo match di Chicago, bisogna vincere
Francia, fumo vietato in spiaggia e nei luoghi pubblici frequentati dai bambini: cosa succede in Italia e nel resto del mondo?
Bambini nati liberi da malattia ereditaria grazie a metodo vietato in Italia
Dall'Italia - Ristorante sulla spiaggia “vietato” ai bambini sotto i 10 anni: la rabbia del padre e replica del locale - facebook.com Vai su Facebook
Vietato fumare su camion e furgoni: cosa cambia per l’autotrasporto in Spagna http://dlvr.it/TN4xrY #CAMION #vietatofumare #divietofumo #divieti - X Vai su X
Italia, vietato sbagliare: contro l’Ucraina si vince o il Mondiale finisce qui; Gara fondamentale, Italia al bivio Israele: vietato sbagliare, gli Azzurri devono confermarsi e vincere; Italia, in Norvegia è già vietato sbagliare. Spalletti: “L’emergenza? Possiamo vincere”.
Italia al bivio Mondiale, contro Israele vietato sbagliare. Alle 20:45 sul neutro di Debrecen, Ungheria - Serata delicata: Israele è 3 punti avanti con una partita in più. Come scrive blitzquotidiano.it
Italia contro Estonia: Gennaro Gattuso al debutto, vietato sbagliare - Serve vincere tutte le partite, da qui in avanti, per provare a evitare di replicare l'incubo del 2017 e del 2022. Da msn.com