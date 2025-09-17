È una sorta di sedicesimo di finale, uno spareggio anticipato quello che attende l’ Italia, che avrà di fronte domani pomeriggio l’ Ucraina in una sfida senza ritorno: chi vince va agli ottavi di finale, chi perde va a casa. L’Italia si è messa nei guai perdendo al tie break la sfida contro il Belgio, che aveva sconfitto 3-0 gli ucraini al debutto, e dunque ora è costretta a vincere a tutti i costi per evitare una cocente eliminazione. L’Italia, diciamolo, è superiore a questa Ucraina che non sta giocando con la stessa intensità che ha caratterizzato soprattutto le prime uscite di Volley Nations League, ma in questo momento l’avversaria dell’Italia rischia di essere proprio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia, vietato sbagliare: contro l’Ucraina si vince o il Mondiale finisce qui