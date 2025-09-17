Una scossa di terremoto ha svegliato la città di Latina alle prime ore del mattino. L’evento sismico si è verificato alle 4:10, quando molti residenti hanno avvertito chiaramente il tremore che ha fatto sobbalzare letti e finestre. La paura è stata immediata, con numerose chiamate ai numeri di emergenza, ma senza scene di panico in strada. “Ho sentito tremare tutto!”, racconta un cittadino. Epicentro nella zona est della città. Secondo i dati dell’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto una magnitudo di 3.2, con ipocentro a 8 km di profondità ed epicentro localizzato nella parte est del capoluogo pontino, a circa 4 km dal centro cittadino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, terremoto all’alba: “Ho sentito tremare tutto!”. Tanta paura