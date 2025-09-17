Italia terremoto all’alba | Ho sentito tremare tutto! Tanta paura
Una scossa di terremoto ha svegliato la città di Latina alle prime ore del mattino. L’evento sismico si è verificato alle 4:10, quando molti residenti hanno avvertito chiaramente il tremore che ha fatto sobbalzare letti e finestre. La paura è stata immediata, con numerose chiamate ai numeri di emergenza, ma senza scene di panico in strada. “Ho sentito tremare tutto!”, racconta un cittadino. Epicentro nella zona est della città. Secondo i dati dell’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto una magnitudo di 3.2, con ipocentro a 8 km di profondità ed epicentro localizzato nella parte est del capoluogo pontino, a circa 4 km dal centro cittadino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: italia - terremoto
Terremoto in Italia, paura sul set della nota soap opera: attori terrorizzati (VIDEO)
Terremoto un Italia, tre scosse nella notte: la situazione
Terremoto in Italia, tre scosse di seguito: il panico in pochi minuti
[02:10:11 UTC] #terremoto M3.2 (preliminare) rilevato a 59 km da #Roma, Italia. Scarica l'app Rilevatore Terremoto da https://sismo.app/it/download per ricevere allerte in tempo reale sul tuo smartphone - X Vai su X
Terremoto Fratelli d’Italia, Claudio Belgiorno lascia il partito. L'ex consigliere comunale: "Momento di grande dolore personale, ma è l'unica via per poter difendere la mia persona e ristabilire la verità su fatti" https://www.tvprato.it/2025/09/terremoro-fratelli-ditali - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto Centro Italia, Meloni: "Nove anni dopo tornata la vita nei Comuni del cratere" - "Oggi il cratere sismico è il cantiere più grande d'Europa e in questo cantiere non si stanno ricostruendo solo le case, gli edifici pubblici, le chiese e le fabbriche. tg24.sky.it scrive
Terremoto Infinito. Sisma del Centro Italia, nove anni, e la ricostruzione non decolla - Meloni e il commissario speciale Castelli rivendicano un cambio di passo nel cratere, ma i numeri mostrano cantieri lenti, famiglie ancora in condizioni di ... Da huffingtonpost.it